Querido por todos que o conheceram (e que o leram), o escritor Carlos Urbim será homenageado na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre com a lembrança de seu maior sucesso - Um Guri Daltônico, lançado no próprio evento há quatro décadas - e a apresentação de uma obra inédita, escrita em 2014 e guardada pela família desde então.