Com o lançamento do primeiro livro em 1997 e do filme em 2001, eventos que envolvem a saga Harry Potter seguem movimentando milhares de fãs — em junho, a reprise de um capítulo lotou cinemas pelo país. Para os admiradores do bruxo, o Bourbon Shopping Novo Hamburgo recebe até o próximo dia 18 o evento Harry Potter: Celebrando Hogwarts, com entrada gratuita.