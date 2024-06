A frase "Depois de todo esse tempo? Sempre!" é famosa entre os fãs da saga Harry Potter. E a máxima é verdadeira para o grupo de fãs que acompanha de forma apaixonada a história do bruxo. Nesta terça-feira (4), cinemas de todo o país exibem o terceiro filme da série, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, numa ação comemorativa aos 20 anos do lançamento. Em Caxias do Sul, o movimento de potterheads, nome dado aos fãs da saga, era grande no GNC Cinemas. Mais de mil ingressos foram vendidos para as sessões especiais exibidas apenas nesta terça.