A palestra Acordar pra Vida!, com a influencer Márcia Sensitiva, em Caxias do Sul, ganhou uma nova data. Agora, a apresentação será no dia 11 de dezembro. O evento está marcado para as 20h, no UCS Teatro. Os ingressos ainda estão à venda, pelo site Minha Entrada, a partir de R$ 80,50(+taxas).