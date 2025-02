Vera Loca é uma das atrações do Festival Celebra Rock, em Bento Gonçalves

No próximo domingo (23), a Rua Coberta, em Bento Gonçalves , será palco do Celebra Rock, festival colaborativo de música, que receberá artistas da região e a banda de rock gaúcho Vera Loca. O evento ocorre das 14h às 23h e a entrada é gratuita.

Rock gaúcho

A Miss Lexotan vai abrir os trabalhos do Celebra Rock, às 15h30min . No repertório, músicas, temas e hinos de artistas e bandas gaúchas que marcaram gerações. O quinteto é composto Rocko (voz), Hike Mora (guitarra e vocal), Heitor Conci (Baixo e vocal), Gui Peliciolli (teclado) e Will Gelmini (bateria).

A Dr. Robert, liderada pelos irmãos Diogo e Cassiano Farina, junto com o baterista Robledo Rock se apresenta às 17h. O setlist percorre por várias vertentes do rock. No show do Celebra Rock, a cantora Camila Farina fará uma participação especial, com uma homenagem à Elis Regina.