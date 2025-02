Recomeçar nem sempre é fácil

Bom Dia! O sábado é portador de leveza e de ternura... Como é bom abrir espaço à afetividade... A dureza dos dias precisa do equilíbrio afetivo...

A pontuação é determinante no mundo da escrita. Quando escrevo, a sensação é de que um outro cenário se abre em minha frente. Escrever é falar com o universo, é delinear novos horizontes. Escrever é nominar sentimentos, opiniões e concretizar sonhos. A pontuação, por sua vez, organiza as ideias e imprime elegância às palavras.