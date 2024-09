A catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul em maio foi responsável por afetar o cultivo de lavanda em Morro Reuter, cidade que é a principal produtora da flor no Estado e uma das maiores do país. Ainda em recuperação — como o restante do Estado — o município localizado a cerca de 70 quilômetros da Capital promove de 17 a 20 de outubro a 6ª Festa Nacional da Lavanda.