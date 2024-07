Com o tradicional carisma, acompanhado do nariz vermelho e do jaleco branco, a ONG Doutorzinhos está com inscrições abertas para novos voluntários. Os membros da organização usam a figura do palhaço para espalhar a "terapia do riso", enviando boas energias a pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde em hospitais de Porto Alegre.