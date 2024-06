Antes de tudo virar de cabeça para baixo com a enchente, a mostra Lutzenberger Universal, da Casa da Memória da Unimed Federação, em Porto Alegre, tinha uma série de visitas guiadas programadas para as obras do famoso arquiteto — pai do maior ambientalista gaúcho José Lutzenberger, cujas ideias andam mais atuais do que nunca. As atividades acabaram suspensas. Agora, estão de volta e são uma oportunidade de “reencontro” com a cidade.