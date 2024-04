Chamada de grostoli ou de "cueca virada" (dependendo da região) a iguaria de origem colonial leva farinha, ovos, leite e manteiga e é frita. Independentemente do nome, o que importa é que o doce é motivo de comemoração em Garibaldi, na Serra, que promove a terceira edição do Festival do Grostoli nos dias 19, 20 e 21 de abril.