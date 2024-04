Durante muito tempo, as roupas de brechó foram tratadas como algo ruim e velho. Eram até chamadas de "roupa de morto". As feiras de economia criativa vêm contribuindo pra mudar esse conceito, já que as peças são de qualidade e até, em alguns casos, exclusivas. Além disso, é muito melhor para o planeta. O assunto foi pauta do Perimetral Podcast desta semana. Confira o trecho acima. A íntegra está no YouTube, site e aplicativo de GZH , além das plataformas de áudio Spotify , Apple Podcasts , Amazon Music e SoundCloud .