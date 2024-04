O fenômeno crescente das feiras de economia criativa que ocupam as ruas de Porto Alegre nos finais de semana é tema do episódio do Perimetral Podcast desta semana. O programa recebe Natalia Guasso, idealizadora do Brick de Desapegos, e Rafael Ferretti, idealizador da Feira Mosaico, para falar sobre os eventos, que entregam consumo consciente, preço baixo, incentivo para empreender e opção de lazer para a população.