As duas quadras esportivas do trecho 1 da orla, em frente ao Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre, passaram por uma revitalização e serão reinauguradas na próxima sexta-feira (22) e no sábado (23). No projeto, o tradicional cinza das quadras dá lugar a desenhos multicoloridos e vibrantes.