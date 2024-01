“Já não vivo ao acaso/ À deriva, sem destino/ Da vida tomei as rédeas/ E demarco meu caminho”. Trecho de uma das 13 canções que compõem o primeiro disco de Rita Mauch, nome que vem se destacando na música gaúcha. Nascida em Uruguaiana, ela é advogada e há 30 anos vive em Pelotas, onde estuda Canto na UFPel. “Minha carreira de cantautora se inicia na maturidade, mas foi sonhada desde sempre”, resume. O título do álbum, Este Senhor, é uma homenagem ao pai, de quem herdou a paixão pela música. Quase todas dela, as letras têm forte expressão feminina, revelando também sensibilidade especial pela Natureza.