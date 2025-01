Após questionamento até de Leite, obra concluída na Estrada do Mar passa por novas obras

Um mês depois de ter sido inaugurada, a mudança na rótula da Estrada do Mar com a RS-786 - a Interpraias - já passa por intervenção. As obras foram retomadas nesta terça-feira (28) e devem ser finalizadas até sexta-feira.

O entroncamento das duas rodovias foi alterado para diminuir acidentes com morte e com lesões na região . Porém, a mudança trouxe congestionamentos por causa de um afunilamento da pista.

Com isso, a rodovia voltará a ter a mesma largura de pista para a passagem dos veículos. Ainda de acordo com o departamento, essa melhoria foi dividida em duas etapas.

A região costuma ser utilizada por veranistas que vêm de Imbé para seguir em direção a Osório . O acesso entre as duas rodovias foi alterado para esta temporada. Até então, os veículos podiam converter da Interpraias para a Estrada do Mar, rumo a Osório, por meio de uma rótula.

Problema antigo

O entroncamento da Estrada do Mar com a Interpraias registra, historicamente, congestionamentos em dias de maior movimento no Litoral Norte. Até então, a medida para melhorar o fluxo na região era tomada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Em momentos de tráfego intenso, guarnições costumavam fechar o acesso da Interpraias para a Estrada do Mar, assim como a nova obra faz atualmente.