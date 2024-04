Depois de idas e vindas, as obras do entorno da Arena do Grêmio poderão ganhar um capítulo final na próxima semana, pelo menos, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Na pauta de quarta-feira (24), da 1ª Câmara Cível, está a análise para saber quem deve ser responsabilizado pelas melhorias que a região precisava ter recebido e que nunca saíram do papel.