Entrevistas feitas com pessoas de meia-idade, das mais variadas classes sociais, revelaram diversidade de opiniões sobre como é saber-se velho, que é quando a maioria começa a buscar seu direito de fazer o que quiser ou parar.

Metade dos entrevistados assumiu essa questão como muito simples, porque considerou que a percepção desse momento está associada ao envelhecimento biológico com evidências grosseiras, como desânimo, cansaço fácil, rigidez das articulações, apatia sexual, riso escasso e intolerância com as iniciativas ruidosas da modernidade.