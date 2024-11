O cuidado do outro sempre será um exercício de compaixão, e o menosprezo a esta exigência certamente tem contribuído para empobrecer a relação entre o médico e a sua comunidade, suscitando um número crescente de queixas e banalizando as demandas judiciais. Há três ou quatro décadas não só elas eram raras, como vistas como uma desconsideração absurda pela figura respeitável do médico.