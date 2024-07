STF e a PGR afundam-se cada vez mais no negacionismo jurídico

A Procuradoria-Geral da República assinou mais uma confissão de parceria plena com o STF no “enfrentamento” da legalidade no Brasil. A doutrina que vigora atualmente nesses santuários máximos do sistema de justiça é, na verdade, uma neurose: a ordem jurídica do país, na visão dos magistrados que habitam tais alturas, prejudica diretamente a democracia e tem de ser enfrentada com o máximo de dureza.