Por causa de aborto, STF caça médicos

A delegacia de polícia do PSOL que funciona no gabinete do ministro Alexandre de Moraes “desfechou” mais uma “operação”, como se diz hoje. Está à caça de médicos suspeitos de não estarem cumprindo a última decisão do ministro sobre o aborto – essa que elimina o prazo máximo de cinco meses de gravidez para executar o chamado aborto legal.