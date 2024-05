O grande problema com o fundo do poço, em matéria de coisa ruim, é que realmente não há um fundo para esse tipo de poço. O governo Lula mostra aí a sua marca inconfundível: por pior que esteja, sempre pode piorar. Diante de uma das maiores tragédias que a população gaúcha já viveu, o governo revelou o que realmente o preocupa no momento: as fake news que descobre em cada postagem feita das redes sociais sobre sua incompetência.