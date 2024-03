O secretário estadual da Segurança Pública, Sandro Caron, começou a semana com duas boas notícias. A primeira é que os policiais civis voltaram a divulgar suas operações e detalhes de investigações. Puseram fim a dois meses de silêncio, que passava à população a sensação de marasmo policial e retirava do governo sua maior vitrine, os bons números do combate ao crime. Agentes e delegados agiam em pressão por reajuste salarial. Esperam, agora, boa vontade do governo nesse sentido.