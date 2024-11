Com data por definir, próxima edição do Universo Pecuária voltará a ter espaço gastronômico e cultural

A data da 3ª edição do Universo Pecuária, realizado em Lavras do Sul, ainda será definida pelos organizadores e correalizadores. E anunciada "em breve", assegura Davi Teixeira, diretor-geral do evento, que teve a 2ª edição encerrada neste domingo (3). Originalmente, em 2024, a proposta era de realização em maio, mas diante da tragédia climática que assolou o Estado, o adiamento se tornou necessário. Outro ingrediente marcante e que deve ser mantido é o espaço da Via Gastronômica e cultural, agregado à programação.