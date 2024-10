Pecuária sustentável é apresentada como parte da solução em Lavras do Sul

Em relação a um ano como 2024, marcado pela catástrofe que assolou o Rio Grande do Sul, falar sobre as mudanças climáticas — e as formas de enfrentá-la — se torna imperativo também na agropecuária. Associada ao problema das emissões, a atividade quer reforçar que faz parte solução. Esse será um dos fios condutores das palestras e dos debates do Universo Pecuária, que começa nesta terça-feira (29) e vai até domingo (3), em Lavras do Sul.