De Lavras do Sul a Porto Alegre, agricultura familiar está no roteiro das feiras do Estado

Sucesso de público por onde passam, as feiras de agroindústrias familiares estão com o circuito aberto no Estado. Do Pampa à Capital, levam os produtos direto ao consumidor. De Arroio do Meio, no Vale do Taquari, a Genésio Hammes Alimentos levará os embutidos do espaço dentro do Universo Pecuária, em Lavras do Sul, direto para a Feira da Agricultura Familiar Fetag-RS, em Porto Alegre. Na sequência, participa da Expovale, em Lajeado.