Clima e preços reduzidos fizeram margem do produtor brasileiro cair mais de 30%

Os desafios climáticos — seca no Centro-Oeste e Sudeste e chuva em excesso no Sul —, combinados com o cenário de recuo de preços, fizeram com que o agricultor brasileiro tivesse uma redução na margem de mais de 30% nas principais regiões de produção de grãos do país. A observação foi feita por João Martins, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA) na etapa final do circuito de resultados do Projeto Campo Futuro.