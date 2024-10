Pressão em Brasília para incluir produtores gaúchos que ficaram de fora das medidas de apoio

A rapidez com que a linha do BNDES se esgotou, em minutos, é uma das evidências de que a demanda de produtores gaúchos afetados pela catástrofe climática é superior à oferta. É justamente para mostrar que grande parte dos agricultores segue sem uma solução para o passivo — e pressionar para que venha o mais rapidamente possível — que um grupo se reúne nesta terça-feira (15), em Brasília, com três ministros e representantes de instituições financeiras.