Linha do BNDES não esquentou banco: capacidade foi esgotada em minutos

Foi em questão de minutos depois de abrir para os produtores do Rio Grande do Sul afetados pela catástrofe climática que a linha operada pelo BNDES com recursos do fundo social teve a capacidade esgotada. Ou seja, a cifra disponibilizada, de R$ 412 milhões, não esquentou banco. E não foi por falta de aviso. A demanda por essa ferramenta é estimada em R$ 19,5 bilhões, considerando os financiamentos tomados com instituições financeiras e cooperativas — outras projeções apontam quantias ainda maiores. Ao longo da semana, a Federação da Agricultura do Estado (Farsul) apresentou uma proposta ao Ministério da Agricultura para mudança nos percentuais destinados a financiamento de capital de giro a partir do fundo social — hoje, limitada a 25%. O objetivo de ampliar para 80% é justamente para dar um alcance maior ao acesso.