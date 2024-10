Nova proposta ao governo federal busca ampliar alcance de medida a produtores afetados pela cheia

A circular do BNDES que traz as regras para o acesso à linha voltada a produtores do Rio Grande do Sul afetados pela catástrofe climática entra em vigência a partir de sexta-feira (11). E abre o (curto) prazo — até a próxima terça-feira (15) — para quem deseja buscar acesso. A medida era amplamente aguardada pelo setor, mas não eliminou a preocupação à medida que a quantia disponibilizada com valores do fundo social é considerada longe do suficiente para dar conta da demanda.