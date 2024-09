Expointer, um lugar para recomeçar

Desde a origem, a Expointer, que começou como feira estadual e depois virou internacional, reflete nas pistas a realidade que se vê no campo. No ano em que o Rio Grande do Sul viveu a maior tragédia climática da sua história, esse espelho ficou ainda mais nítido. A começar pelo parque Assis Brasil, em Esteio, que ficou debaixo d’água por até 40 dias em algumas áreas. Com 90% dos 141 hectares alagados, o espaço era o retrato da destruição que se multiplicou por quase todos os municípios do Estado.