O início da Expointer marcará também a materialização do Hub do Agro dentro do parque Assis Brasil, em Esteio. O projeto, lançado na feira do ano passado, inaugura agora sua parte física. O prédio abre oficialmente as portas nesta sexta-feira (23) e, nos nove dias de exposição, será a casa do Innovation Agro, espaço que reúne soluções e startups com foco no setor, as agtechs.