A ferramenta que ajudou o RS a controlar com rapidez o foco da doença de Newcastle

Entre a confirmação oficial e o encerramento do foco da doença de Newcastle no território gaúcho, passaram-se apenas oito dias. A agilidade em fazer o controle contou com uma ferramenta desenvolvida sob medida para a Secretaria Estadual de Agricultura pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A Plataforma de Defesa Sanitária Animal (PDSA) do RS é apontada como um grande trunfo não só para esse caso, mas para qualquer ação relacionada ao acompanhamento dos rebanhos, tudo em tempo real.