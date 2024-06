RS teve um outono de maior estresse térmico na produção de leite

A combinação de temperatura, umidade e amplitude térmica trouxe um outono de maior estresse térmico para os animais em relação ao do ano passado, com impacto direto sobre a produção de leite do Estado. É o que mostram os dados do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, da Secretaria da Agricultura. E esse fator se soma aos efeitos trazidos à atividade pela catástrofe climática registrada em maio — como a dificuldade inicial de captação nas propriedades e a perda de rebanho.