A semana será marcada por um forte aquecimento sobre o Rio Grande do Sul e, de modo geral, a região Sul do Brasil. O motivo é um sistema de alta pressão atmosférica que deve predominar, reduzir a umidade no ar e, consequentemente, as condições para a chuva. Por esse motivo, os próximos dias serão de sol e pouca chuva no Estado, o que pode levar a uma quebra do recorde da temperatura de 2024 em Porto Alegre, que, atualmente, é de 36,5°C.