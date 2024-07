Com mais de 20 anos de atuação no setor produtivo, a psicóloga Kátia Saraiva desenvolveu um olhar apurado para a gestão de pessoas no meio. Autora do livro Psicologia? Presente! A psicologia no Agro, conversou sobre o tema em entrevista ao Campo e Lavoura da Gaúcha. Confira trechos.