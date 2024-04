O Rio Grande do Sul inaugura nesta quinta-feira (25) a 10ª central de recebimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas, dentro do Sistema Campo Limpo. Com um investimento de R$ 5 milhões, o projeto levou um ano e meio para ser concretizado. E permitirá que a unidade tenha capacidade para dar a destinação correta de até mil toneladas por ano. A escolha do município de Carazinho não foi por acaso: se deve à estratégia logística, à proximidade de diversos pontos ao norte do Estado.