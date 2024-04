A chegada do produtor Mauricio Buffon, 47 anos, à presidência da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja) traz para a entidade a representatividade da região destacada como a nova fronteira agrícola do grão: o Matopiba. A sigla é uma referência aos Estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, para onde o cultivo avançou no país. A história do agricultor acompanha a trajetória dessa lavoura Brasil afora. Nascido em Ronda Alta, no norte gaúcho, migrou na década de 1980 para o Centro- Oeste, mais especificamente, para o Mato Grosso. Permaneceu lá até 2009, quando iniciou nova fase migratória com o objetivo de produzir no Tocantins.