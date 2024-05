É com uma reverência ao passado que produtores vão olhar para o futuro da soja no Brasil, a partir do Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa, onde ocorre, no próximo mês, a Fenasoja. O evento, que foi lançado ontem na Capital, marca os cem anos do cultivo comercial do grão no Brasil. E em meio à retomada da safra no Estado, após dois anos de estiagem, os organizadores projetam negócios superiores aos da última edição, que somaram R$ 1,2 bilhão.