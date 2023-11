Na preparação para o terreno das comemorações do cem anos da soja no Brasil, em 2024, uma comitiva de Santa Rosa, município do noroeste gaúcho, considerado berço nacional do grão, vai refazer o caminho trilhado pelo pastor americano Albert Lehenbauer. O atual presidente da Fenasoja, Dário Germano, o da feira anterior, Elias Dallalba, o prefeito Anderson Mantei e dois diretores da AGCO irão até o Missouri, onde vivem os descendentes do pastor que trouxe os grãos para o cultivo comercial em solo brasileiro. A viagem está prevista para o início de dezembro.