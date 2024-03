Depois de uma sequência de safras marcadas pelo impacto da estiagem, o Rio Grande do Sul deve colher neste ano uma produção dentro da normalidade. E se a falta de chuva fez o Estado destoar dos resultados do país, neste ano a situação se inverte. O tempo seco promete encolher a produção em diferentes regiões do país. No território gaúcho, apesar de haver situações de estresse hídrico, o quadro não é generalizado como nos dois ciclos anteriores de verão.