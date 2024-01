Foi no Rio Grande do Sul que a fabricante de máquinas New Holland encontrou o terreno mais fértil para o mercado de consórcios no ano de 2023. O Estado representou uma fatia de 20,8% no volume de crédito comercializado até novembro, ajudando a marca a obter crescimento de 13% no período, com mais de R$ 1,2 bilhão em valores comercializados. Para este ano, a perspectiva é de uma expansão ainda maior, de 15%, projeta Eyji Cavalcante, gerente comercial da empresa.