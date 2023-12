Se colocasse toda a capacidade disponível, em todos os modais, para "carregar" a safra de grãos, o Brasil precisaria de duas viagens para dar conta do volume. Essa ineficiência logística emperra o crescimento, com o resultado da economia como um todo ficando pelo caminho. A avaliação veio do economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Antônio da Luz, em meio aos prognósticos da entidade para o setor, nesta terça-feira (19) :