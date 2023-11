A proximidade do término da missão sul-coreana no Rio Grande do Sul reforça a expectativa com relação aos resultados que pode trazer. Uma reunião final está prevista para esta terça-feira (14) e deve trazer os apontamentos feitos na visita ao Estado, uma etapa importante no caminho para a abertura desse mercado à proteína animal. Essa perspectiva se dá pelo status de livre de aftosa sem vacinação, obtido em maio de 2021. Hoje, apenas Santa Catarina exporta carne para esse destino, justamente por conta dessa condição. E o potencial é grande: Coreia do Sul é um dos maiores importadores mundiais de carne suína.