O Campeonato Espanhol volta neste fim de semana com dois lados de uma mesma moeda: o líder Barcelona enfrentará no sábado (30) o Las Palmas (17º) pela 15ª rodada, depois de vencer o Brest (3 a 0) na Liga dos Campeões, enquanto o Real Madrid (2º), que vem de derrota para o Liverpool (2 a 0) receberá o Getafe (15º) no domingo.