Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (25) pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) revela que os custos de produção das lavouras brasileiros estão bem acima dos custos argentinos e uruguaios. No caso mais emblemático do momento, o arroz, gasta-se 51% a mais para produzir no Brasil do que na Argentina. Em relação ao Uruguai, 24% a mais.

Componentes da tabela de gastos na hora da produção, os agroquímicos, por exemplo, podem chegar a ser até 426% mais caros no Brasil.

Arrozeiros prometem entrar com ações judiciais, sob argumentos tributário e sanitário, para barrar a entrada de produto do Mercosul Claudio Gottfried / Especial

Como esses países são integrantes do Mercosul, o lógico seria comprar os insumos onde são mais baratos, reduzindo gastos e deixando o produto final com condições de enfrentar os concorrentes. Mas, na prática, alerta o economista-chefe do Sistema Farsul, o Brasil criou um arcabouço de exigências tão grandes que inviabilizam a aquisição. Ou seja, a troca ocorre apenas de um lado:

– Qual o sentido de termos um bloco que nos gera um monte de problemas na hora de negociar exportação com países de fora se não consigo usá-lo para comprar insumos mais baratos. Se houvesse livre mercado, não existiria o problema de entrada de produtos mais baratos, porque seríamos mais competitivos.

Para o economista, a origem do problema está nas políticas agrícola, industrial e de desenvolvimento brasileiras. E para reverter esse quadro e evitar danos ainda maiores ao setor primário, defende que ou se tenha "o livre comércio de verdade, ou não se tenha nada".

– O Mercosul está no divã – compara Luz.

Diante desse cenário, entidades que representam os produtores já buscaram medidas junto ao governo federal. A primeira foi administrativa: pedido de intervenção, com a criação de cotas ou a distribuição de vendas ao longo do ano. Mas a briga irá além. Presidente da Federação das Associações de Arrozeiros (Federarroz-RS), Henrique Dornelles afirma que a entidade irá para o embate direto:

– Vamos fechar fronteiras. Serão diversas ações no aspecto sanitário e tributário.

O dirigente refere-se a medidas judiciais que serão adotadas dentro de, no máximo, 15 dias, para impedir a entrada do produto de páises do bloco.

– Estamos fazendo um acompanhamento de perto do arroz que entra aqui – afirma.

DOIS PESOS, DUAS MEDIDAS

A diferença no custo de produção entre os países do bloco (em US$ por hectare)

Arroz

Brasil

Argentina

Uruguai





1.704,99

1.126,3

1.376





– Brasil em relação à Argentina

51% mais caro

– Brasil em relação ao Uruguai

24% mais caro

DIFERENÇAS ESTRATOSFÉRICAS

Comparação entre inseticidas utilizados no bloco (em US$)*





Produto: Karte, zeon 50 CS

Brasil

Uruguai**

26,3

5

426%

Produto: Gaucho, FS

Brasil

Uruguai**

61,06

16

282

Produto: Certero

Brasil

Uruguai

49,69

20

148%

*Os três com maior diferença entre os nove analisados

** País em relação ao qual há a maior diferença