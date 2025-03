O que leva o consumidor do Sul a comprar produtos usados

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

O contrário do descartável e do fast fashion (moda rápida, com roupas e calçados de pouco uso) são os produtos que duram bastante tempo, sendo utilizados por anos, doados em boas condições ou mesmo revendidos. Brechós ganham espaço lentamente, inclusive entre os mais jovens clientes que querem economizar e/ou ter um consumo mais sustentável. Ainda são mais comuns em bairros como loja de rua, mas recentemente abriu um brecho no Shopping Total. Na internet, diversas plataformas também tornaram ainda mais fácil vender e comprar usados.