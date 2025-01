"A premissa é não aumentar a conta de água", diz novo diretor-geral sobre concessão do Dmae

Bruno Vanuzzi assume como diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos ( Dmae ) com a missão de fazer a concessão à iniciativa privada . De parte dos leitores, a pergunta que mais vem é sobre a tarifa de água e esgoto. O assunto foi pauta da entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha . Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.

Todo contrato de concessão tem uma forma tarifária , mas a determinação do governo federal é de que o reajuste seja feito por agência reguladora. A Agergs fará. Cidades da Região Metropolitana, por exemplo, têm tarifa em torno de 60% acima da do Dmae pelo metro cúbico de água.

Entendo, mas isso não está no cenário. O projeto sempre será desenvolvido de acordo com o que deseja o prefeito, que é muito sensível a esses temas, principalmente à tarifa social. A nossa é até mais ampla do que o previsto pelo governo federal, o que será mantido. Não haverá mudança para pior na vida das pessoas. Ao contrário. O objetivo é garantir água onde não tem, com o fortalecimento do Dmae.