Os seis pedidos que Rio Grande entregará a Lula

Sabe-se que apenas estas embarcações não são suficientes para uma retomada sustentada da indústria naval, da qual a economia local ficou bastante dependente, sofrendo muito com a decadência do polo. Por isso, está no radar vencer mais licitações para construção de navios, destravar a usina a gás de R$ 6 bilhões , preparar-se para a energia eólica offshore (aerogeradores em água) e, de quebra, melhorar o movimento de turistas.

Seis projetos prioritários:

Quem assina o documento: prefeitura de Rio Grande, Câmara dos Dirigentes Lojistas do Rio Grande e São José do Norte, Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio Grande e Região, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Rio Grande, Grande Pacto pela Inovação da cidade do Rio Grande, Sindicato dos Metalúrgicos de Rio Grande e São José do Norte Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil – Regional Sul e Central Única dos Trabalhadores – Regional Litoral Sul.