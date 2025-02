Lula no RS, agenda e mais pílulas da economia 24.02

Agenda

O presidente Lula vem ao Rio Grande do Sul para evento em Rio Grande. Saiba mais:

Prevista retomada dos financiamentos do Plano Safra , suspensos desde sexta-feira (21).

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

Divulgação do balanço financeiro da 3tentos, gigante gaúcha do agronegócio com ações na bolsa de valores.