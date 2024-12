Mais pressões sobre o dólar, agenda e mais pílulas da economia 02.12

Agenda

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para os principais indicadores da economia.

Dólar avança após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar com retaliação se países dos Brics criarem uma moeda para rivalizar com a norte-americana. Desde janeiro, o Brics tem 10 membros plenos. Além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se uniram ao bloco como membros permanentes Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos.